Almora News: सोमेश्वर-कौसानी में आठ घंटे गुल रही बिजली

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बिजली आपूर्ति बाधित रहने के संबंध में सब स्टेशन सोमेश्वर के जेई मुकेश भाकुनी ने बताया कि रविवार को 33 केवी पैनल लगाने का कार्य किया गया। पैनल लगाने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत आपूर्ति बंद रखी गई थी। उन्होंने बताया कि आवश्यक विद्युत कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारु कर दी गई। करीब आठ घंटे तक बिजली बंद रहने से सोमेश्वर और कौसानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी।

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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। सोमेश्वर और कौसानी क्षेत्र में रविवार को करीब आठ घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। लंबे समय तक बिजली नहीं होने से लोगों को घरेलू कामकाज के साथ ही दुकानदारों और अन्य उपभोक्ताओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।