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इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने, यातायात नियमों का पालन करने और नए आपराधिक कानूनों व महिला-बाल सुरक्षा संबंधी अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही आपात स्थिति में डायल 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और मानस हेल्पलाइन 1933 का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। संवाद

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अल्मोड़ा। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को अल्मोड़ा स्टेडियम में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने युवाओं को साइबर ठगी से बचने के तरीके बताते हुए अनजान लिंक व कॉल से सतर्क रहने और ओटीपी साझा न करने की सलाह दी।