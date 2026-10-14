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Almora News: बीडी पांडेय परिसर में पीएचडी डी-कोर्स वर्क की कक्षाएं शुरू

Wed, 14 Oct 2026 12:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 12:04 AM IST
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PhD coursework classes begin at BD Pandey Campus.
बागेश्वर। पंडित बीडी पांडेय परिसर में सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी डी-कोर्स वर्क की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। पांच अक्तूबर से कला, विज्ञान संकाय समेत विभिन्न विभागों के शोधार्थियों के लिए कक्षाओं का संचालन हो रहा है।
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प्रभारी शोध समिति डाॅ. नेहा भाकुनी ने बताया कि डी-कोर्स वर्क के तहत शोधार्थियों को शोध की प्रक्रिया, शोध पद्धति और अकादमिक विषयों से संबंधित जानकारी दी जा रही है। प्राध्यापकों की ओर से शोधार्थियों को शोध कार्य में आवश्यक सावधानियों और गुणवत्तापूर्ण शोध के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अलावा अपने विषय से संबंधित अध्ययन के साथ शोध कार्य को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं।
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कक्षाओं के दौरान शोधार्थियों की ओर से विभिन्न विषयों से संबंधित सवाल भी पूछे गए। प्राध्यापकों ने कहा कि डी-कोर्स वर्क शोधार्थियों के लिए शोध कार्य की मजबूत आधारशिला तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर डॉ. पुष्पा, डॉ. हेमलता पांडेय, डॉ. नरेश, डॉ. देवेंद्र राणा, डॉ. रंजीत आदि मौजूद रहे।
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