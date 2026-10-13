Almora News: अल्मोड़़ा-बेतालघाट-दिल्ली सेवा का संचालन न होने से यात्री परेशान

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जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज डिपो से दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, गुरुग्राम समेत कई अन्य प्रमुख रूटों के लिए बसों का संचालन किया जाता है जो कुमाऊं की लाइफलाइन मानी जाती हैं। मगर अल्मोड़ा-बेतालघाट-दिल्ली मार्ग पर बसें नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं। अधिकारियों की मानें तो डिपो के पास बसों का बेड़ा तो उपलब्ध है लेकिन उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त चालक ही मौजूद नहीं हैं।यात्रियों को अब अन्य डिपो की बसों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं जिससे उनका समय तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। यात्री राहुल सिंह ने कहा कि बस सेवा शीघ्र संचालित की जाए। श्यामनारायण बिष्ट ने कहा कि तुरंत नए चालकों की नियुक्ति की जाए ताकि इस महत्वपूर्ण रूट को जल्द से जल्द दोबारा सुचारु किया जा सके। इधर, एजीएम धर्मानंद जोशी ने बताया कि चालकों की कमी से सेवा स्थगित है। संचालन का प्रयास किया जा रहा है।