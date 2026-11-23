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क्षेत्र के सराईखेत, इक्कूखेत, मगरुखाल, मटखानी, मसमोली, चक्कर गांव और जूनियां सहित कुमाऊं के दो दर्जन से अधिक गांवों के अलावा गढ़वाल के लखौरा, जोगीमणी, उफराईखाल और फैणुघाट समेत तीन दर्जन से अधिक गांवों के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई ग्रामीण देहरादून और हरिद्वार में नौकरी करते हैं। इसके अलावा सरकारी और अन्य जरूरी कामों से भी लोगों को इन शहरों में आना-जाना पड़ता है। सीधी बस सेवा नहीं होने से उन्हें अलग-अलग वाहनों से सफर करना पड़ता है और अधिक किराया चुकाना पड़ता है।क्षेत्रवासी लंबे समय से देहरादून के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अगर बस सेवा शुरू होगी तो व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। - शिवराज सिंह, व्यापारी, सुरईखेतउत्तराखंड बने 26 साल हो चुके हैं लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कुमाऊं-गढ़वाल की सीमा पर बसे इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी तक पहुंचने के लिए दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। -राजेंद्र नेगी, राज्य आंदोलनकारीफिलहाल विभाग में स्टाफ और बसों की कमी है। इनकी उपलब्धता सुनिश्चित होने पर सराईखेत से देहरादून और हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने पर विचार किया जा सकता है।-धर्मानंद जोशी, एजीएम, रोडवेज, अल्मोड़ा