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Almora News: अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर आज लागू रहेगी वन-वे व्यवस्था

Sat, 17 Oct 2026 11:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:56 PM IST
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One-way traffic system to be in effect on the Almora-Bageshwar motor road today
अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता ने बताया कि रविवार को करबला तिराहे से लक्ष्मेश्वर तिराहे तक डामरीकरण कार्य के दौरान अन्य दिनों की तरह ही वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने लोगों से मार्ग में खड़े सभी वाहनों को तत्काल हटाने की अपील की ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। यातायात व्यवस्था बनाए रखने और असुविधा से बचने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की गई है। संवाद
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