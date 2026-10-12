Almora News: अल्मोड़ा में नौ घंटे बिजली गुल, हजारों की आबादी परेशान

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रविवार को यूपीसीएल ने हाईटेंशन लाइनों में मेंटेनेंस कार्य किया। यूपीसीएल ने लाइनों को दुरुस्त करने के लिए शट्डाउन लिया था। इससे नगर के ब्राइट इन कॉर्नर, कैंट, मॉल रोड, थपलिया, जोशीखोला, लाला बाजार, हुक्का क्लब आदि क्षेत्रों में नौ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। इससे लोगों के बिजली संचालित उपकरण महज शोपीस बन कर रह गए।वहीं लंबे तक बिजली गुल रहने से लोगों के मोबाइल चार्ज बंद पड़ गए। लोग घंटों बिजली आने का इंतजार करते रहे। बिजली गुुल रहने से होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट कारोबारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ा। देर शाम छह बजे मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल हुई तो लोगों को राहत मिली।कोट- कैंट फिटर से जुड़े 33 केवी बिजली की लाइनों में मेंटेनेंस कार्य करने के लिए शट्डाउन लिया गया। दीपावली पर्व पर लोगों को बिजली कटौती से न जूझना पड़े इसके लिए पहले पूरी तैयारी की जा रही है। शाम छह बजे सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। - कन्हैया जी मिश्रा, अधिशासी अभियंता, यूपीसीएल अल्मोड़ा