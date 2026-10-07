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Almora News: एनसीसी कैडेट्स ने चलाया स्वच्छता अभियान

Wed, 07 Oct 2026 11:43 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:43 PM IST
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NCC cadets conducted a cleanliness drive.
महाविद्यालय रानीखेत में स्वच्छता अभियान के दौरान  मौजूद कैडेट्स
रानीखेत (अल्मोड़ा)। महाविद्यालय रानीखेत में बुधवार को एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष हर्षित रौतेला के साथ विद्यार्थियों ने परिसर में श्रमदान कर साफ-सफाई की। रौतेला ने युवाओं की भागीदारी को स्वच्छता के प्रति सकारात्मक संदेश बताया। इस दौरान मोहित फर्त्याल, पारस अधिकारी, भारत कुमार, रक्षा मेहरा, भावना बिष्ट, निकिता बिष्ट आदि मौजूद रहे।
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