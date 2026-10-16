अल्मोड़ा: कभी खुद झटके पदक...अब बच्चों को बना रहे चैंपियन, विजय मेहरा खिलाड़ियों को सीखा रहे तीरंदाजी के गुर

कभी खुद लक्ष्य भेद कर राष्ट्रीय स्तर पर पदक झटकने वाले विजय मेहरा अब जिले के खिलाड़ियों को तीरंदाजी की बारीकियां सीखा रहे हैं। सेना में सूबेदार मेजर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद खेल विभाग में तैनात कोच मेहरा अल्मोड़ा के 15 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने के लिए तराश रहे हैं।

वर्ष 2024 में सूबेदार मेजर के पद से विजय मेहरा सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 77 यूके एनसीसी बटालियन अल्मोड़ा में दो साल तक सेवाएं दीं। इसी दौरान उनके मन में अपने जिले में तीरंदाजों को तैयार करने का विचार आया। राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में पदक जीतने के अनुभव के साथ वह इस खेल की बारीकियों और तकनीकों से अच्छी तरह रूबरू हैं। अब वह अपने अनुभव से जिले के खिलाड़ियों की प्रतिभा का निखार रहे हैं। सेना में सेवाकाल के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए मेहरा को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। सैन्य जीवन में सीखे अनुशासन, एकाग्रता और नियमित अभ्यास को वह खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में भी शामिल कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि युवा खिलाड़ी तीरंदाजी की तकनीक में दक्ष होने के साथ प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हों। उन्होंने बताया कि डीएम अंशुल सिंह, डीएसओ महेशी आर्या और प्रशिक्षकों के प्रयासों से अब जिले के युवा भी तीरंदाजी के गुर सीख रहे हैं। बताया कि अगर सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलने जो अल्मोड़ा के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

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तीन खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे हुनर

कोच विजय मेहरा से प्रशिक्षण पाकर जिले के तीन खिलाड़ी पहली बार किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। कोच मेहरा ने बताया कि राजन सिंह फर्त्याल, प्रियांशु टम्टा और लक्ष्य बिष्ट न्यू टिहरी में आयोजित नौवीं सीनियर उत्तराखंड स्टेट तीरंदाजी चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि तीनों खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभा करने का खासे उत्साहित हैं। उम्मीद जताई कि राज्य स्तर पर ये खिलाड़ी पदक जीत कर जिले का मान बढ़ाएंगे।