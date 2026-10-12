Almora News: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की शासी निकाय समिति में नामित हुए नरेंद्र भंडारी

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कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक एवं वन संरक्षक डॉ. साकेत बडोला की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के वन मंत्री की अध्यक्षता में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर कॉर्बेट की 11वीं शासी निकाय बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में यह नामांकन किया गया है। वन्यजीव संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र में उनके अनुभव और योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सल्ट विधायक महेश जीना ने उम्मीद जताई कि नरेंद्र भंडारी के अनुभव और सक्रिय भागीदारी से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संरक्षण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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मौलेखाल (अल्मोड़ा)। भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र भंडारी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की शासी निकाय समिति में वन्यजीव विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया है। उनका कार्यकाल नामांकन की तिथि से तीन वर्ष का होगा।