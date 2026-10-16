अल्मोड़ा: वृद्ध जागेश्वर मार्ग पर भूस्खलन, कई गांवों का संपर्क कटा; पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा

वृद्ध जागेश्वर मंदिर से करीब चार किलोमीटर पहले भारी भूस्खलन होने से मोटर मार्ग बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण सड़क खोलने में जुटी जेसीबी मशीन को भी रोकना पड़ा। इससे वृद्ध जागेश्वर मंदिर समेत आसपास के दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क कट गया है।

भूस्खलन से शौकियाथल, जौबांज, थिकलना, एरखान, जाटुरी, झिरकोट, बोड़ा, निस्नेली और त्रिनेली समेत कई गांवों के ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। वहीं, मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण सड़क खोलने का काम जोखिम भरा बना हुआ है।

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भनोली की तहसीलदार ज्योति धपवाल ने बताया कि मोटर मार्ग पर करीब 60 से 70 मीटर क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है। लोक निर्माण विभाग और पुलिस को सूचना दे दी गई है। सड़क खोलने के लिए टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंच रही है। जागेश्वर चौकी पर पुलिस टीम तैनात की गई है और वाहन चालकों को इस मार्ग पर जाने से रोका जा रहा है।