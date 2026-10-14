Almora News: कनक के मॉडल को मिला पहला स्थान
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
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अल्मोड़ा। शहीद मोहन सिंह जीना जीआईसी शीतलाखेत में सामाजिक विज्ञान महोत्सव आयोजित हुुआ। इस दौरान हुई मॉडल प्रतियोगिता में कनक भट्ट, रिया आर्या, आयुष भट्ट और भाषण प्रतियोगिता में विकास चंद्र, ममता आयुष बिष्ट क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे।
सामान्य ज्ञान और क्विज प्रतियोगिता में ध्रुव कांडपाल, आयुष कुमार, प्रियांशी तिवारी क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। अव्वल विद्यार्थियों को मेडल और पुरस्कार दिए गए। निर्णायक सरोज भोज, आरती भट्ट, उषा गोस्वामी, सतीश रिखाड़ी रहे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य दान राम आर्या और संचालन शिक्षक मनोज मिश्रा ने किया। संकुल समन्वयक राजेश सिंह डसीला, कीर्ति चटर्जी, डॉ. चंद्रकला भारती ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहां चंदन राम, हेम जोशी, भास्कर पांडे, मनोज मिश्रा, विजय नंदा, देवेश तिवारी, मुकेश मेहता, मदन मोहन तिवारी आदि मौजूद रहे।
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सामान्य ज्ञान और क्विज प्रतियोगिता में ध्रुव कांडपाल, आयुष कुमार, प्रियांशी तिवारी क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। अव्वल विद्यार्थियों को मेडल और पुरस्कार दिए गए। निर्णायक सरोज भोज, आरती भट्ट, उषा गोस्वामी, सतीश रिखाड़ी रहे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य दान राम आर्या और संचालन शिक्षक मनोज मिश्रा ने किया। संकुल समन्वयक राजेश सिंह डसीला, कीर्ति चटर्जी, डॉ. चंद्रकला भारती ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहां चंदन राम, हेम जोशी, भास्कर पांडे, मनोज मिश्रा, विजय नंदा, देवेश तिवारी, मुकेश मेहता, मदन मोहन तिवारी आदि मौजूद रहे।
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