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Almora News: सिटी में आज

Wed, 07 Oct 2026 11:37 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:37 PM IST
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In the city today
बीटीकेआईटी द्वाराहाट में पांच दिवसीय सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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नगर के त्रिपुरासुंदरी नवयुवक कला केंद्र में नंदादेवी रामलीला की तालीम शाम सात बजे से।

तापमान

अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस

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आज का पूर्वानुमान :

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना है।

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सूर्योदय: सुबह 06:01बजे
सूर्यास्त: शाम 06:12 बजे

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सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।

चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।
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