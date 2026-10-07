Almora News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:37 PM IST
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बीटीकेआईटी द्वाराहाट में पांच दिवसीय सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
नगर के त्रिपुरासुंदरी नवयुवक कला केंद्र में नंदादेवी रामलीला की तालीम शाम सात बजे से।
तापमान
अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस
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आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना है।
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सूर्योदय: सुबह 06:01बजे
सूर्यास्त: शाम 06:12 बजे
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सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।
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नगर के त्रिपुरासुंदरी नवयुवक कला केंद्र में नंदादेवी रामलीला की तालीम शाम सात बजे से।
तापमान
अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस
आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना है।
सूर्योदय: सुबह 06:01बजे
सूर्यास्त: शाम 06:12 बजे
सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।