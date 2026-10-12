Almora News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 12:17 AM IST
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क्रिकेट प्रीमियर लीग
अल्मोड़ा - एचएनबी स्टेडियम में आयोजित विक्टोरिया क्रिकेट प्रीमियर लीग सुबह 10 बजे से।
रामलीला मंचन
अल्मोड़ा - नगर के नंदादेवी मंदिर में रामलीला मंचन शाम 9:30 बजे से।
अनशन
बागेश्वर। सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों का क्रमिक अनशन सुबह 10 बजे
भजन कीर्तन
बागेश्वर। नगर के नुमाशखेत मैदान में आयोजित दुर्गा और देवी पूजा महोत्सव में भजन कीर्तन शाम चार बजे से
रामलीला
बागेश्वर। नगर के नुमाशखेत मैदान में रामलीला मंचन शाम आठ बजे से
विज्ञापन
अल्मोड़ा - एचएनबी स्टेडियम में आयोजित विक्टोरिया क्रिकेट प्रीमियर लीग सुबह 10 बजे से।
रामलीला मंचन
अल्मोड़ा - नगर के नंदादेवी मंदिर में रामलीला मंचन शाम 9:30 बजे से।
अनशन
बागेश्वर। सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों का क्रमिक अनशन सुबह 10 बजे
भजन कीर्तन
बागेश्वर। नगर के नुमाशखेत मैदान में आयोजित दुर्गा और देवी पूजा महोत्सव में भजन कीर्तन शाम चार बजे से
रामलीला
बागेश्वर। नगर के नुमाशखेत मैदान में रामलीला मंचन शाम आठ बजे से