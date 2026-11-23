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अल्मोड़ा। दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। सोमवार से नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। इसके लिए अल्मोड़ा पुलिस ने रविवार को जिलेभर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। एसएसपी चंद्रशेखर घोडके के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने विद्यालयों, महाविद्यालयों, नगरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों से अपील की कि वाहन चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने। हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि 23 नवंबर से पीछे बैठने वाले के हेलमेट नहीं पहनने पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।