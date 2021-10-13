Almora News: मौसम साफ होने के बाद भी पटरी पर नहीं लौटी हेली सेवा

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रविवार को मौसम पूरी तरह अनुकूल रहने के बाद भी मेलाडुंगरी हेलीपैड पर हेली सेवाओं का संचालन प्रभावित रहा। हल्द्वानी से केवल एक ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर यहां पहुंचा, जबकि राजधानी देहरादून से भी महज एक उड़ान ही आ सकी। आमतौर पर दोनों स्थानों के लिए रोजाना दो-दो नियमित सेवाओं का संचालन किया जाता था, लेकिन अचानक हुई इस कटौती और अनिश्चितता से हवाई यात्रियों का शेड्यूल पूरी तरह गड़बड़ा गया।उड़ानों के समय पर न पहुंचने और कटौती होने के कारण कई यात्रियों को घंटों हेलीपैड पर इंतजार करना पड़ा, तो कई लोग मजबूरी में सड़क मार्ग से सफर करने को विवश हुए। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने उड्डयन कंपनी तथा प्रशासन से हेली सेवाओं की नियमितता बनाए रखने की मांग उठाई है। संवाद