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Almora News: करबला से लक्ष्मेश्वर तक आज रात से चौपहिया वाहन बंद

Mon, 05 Oct 2026 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:20 PM IST
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Four-wheeler traffic banned from Karbala to Lakshmeshwar starting tonight.
अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर करबला तिराहे से लक्ष्मेश्वर तिराहे तक डामरीकरण का कार्य किया जाना है। इस निर्माण कार्य के चलते छह अक्तूबर की रात्रि आठ बजे से दस अक्तूबर की प्रातः आठ बजे तक इस मार्ग पर चौपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने सभी चालकों से इस अवधि के दौरान सहयोग करने और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है।
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