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कार्यक्रम में किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि रासायनिक खादों पर अधिक निर्भरता से मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरता और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कृषि भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल खेती की पद्धतियां अपनाना जरूरी है। किसानों को जैविक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता बनाए रखने के उपायों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम का समन्वयन करते हुए डॉ. पंकज मिश्रा एवं डॉ. डीसी जोशी ने किसानों से खेत बचाओ अभियान से जुड़ने और जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की सक्रिय भागीदारी से पर्वतीय कृषि को अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और लाभकारी बनाया जा सकता है।

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अल्मोड़ा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा की ओर से संचालित खेत बचाओ अभियान के तहत हवालबाग ब्लॉक के चाण गांव में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया गया।