फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Experts delivered lectures on semiconductor technology and cybersecurity at BTKIT.

Almora News: बीटीकेआईटी में सेमीकंडक्टर तकनीक और साइबर सुरक्षा पर विशेषज्ञों ने दिए व्याख्यान

Wed, 07 Oct 2026 12:36 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 07 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Experts delivered lectures on semiconductor technology and cybersecurity at BTKIT.
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटीकेआईटी) में आयोजित आईईईई एसएससीएस इंस्पायर व्यावसायिक प्रशिक्षण व सेमीकंडक्टर समर स्कूल-2026 के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने सेमीकंडक्टर तकनीक, साइबर सुरक्षा, वीएलएसआई अभिकल्पना और नैनोस्तरीय उपकरणों पर व्याख्यान दिए।
विज्ञापन

पहले तकनीकी सत्र में इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय फॉर वुमेन की डॉ. भावना नरवाल ने इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में साइबर हमलों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने हार्डवेयर स्तर पर होने वाले हमलों और डिजिटल ट्विन तकनीक की उपयोगिता बताई। दूसरे सत्र में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के डॉ. कविंद्र कांडपाल ने कम-शक्ति वीएलएसआई अभिकल्पना और सेमीकंडक्टर उद्योग की नई दिशाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को उभरती तकनीकों के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। बीटीकेआईटी के डॉ. वरुण काकर ने नैनो स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्व-तापन प्रभाव और उससे जुड़ी चुनौतियों की जानकारी दी। तकनीकी सत्रों में विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। समर स्कूल नौ अक्तूबर तक चलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed