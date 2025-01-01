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Almora News: डॉ. आईडी भट्ट बने हिमालयी पर्यावरण संस्थान के निदेशक

Sat, 17 Oct 2026 01:13 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 17 Oct 2026 01:13 AM IST
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Dr. I.D. Bhatt appointed Director of the Himalayan Environment Institute
 डॉ. आईडी भट्ट। संवाद
अल्मोड़ा। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. इंद्र दत्त भट्ट (आईडी भट्ट) को संस्थान का नियमित निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह संस्थान में वैज्ञानिक जी, जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र के प्रमुख और कार्यवाहक निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे थे।
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मूल रूप से टिहरी गढ़वाल जिले के ग्राम कांडी बडेरा निवासी डॉ. भट्ट ने वर्ष 2001 में इसी संस्थान से काफल की प्रजाति पर पीएचडी पूरी की थी। उन्हें भारत सरकार का यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने जापान और अमेरिका में पोस्ट-डॉक्टोरल शोध भी किया है।
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डॉ. भट्ट वर्ष 2023 से लगातार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हैं। उनके 250 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल की रिपोर्ट में प्रमुख लेखक के रूप में भी योगदान दिया है। वर्ष 2025 में उनके नेतृत्व में पहली बार ऐतिहासिक हिमालयी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था।
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उनकी नियमित निदेशक के रूप में नियुक्ति पर संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने खुशी जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संबंधी अनुसंधानों को नई गति मिलेगी।
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