Almora News: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं के सपनों को मिलेगी डिजिटल उड़ान

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नगर की माल रोड पर चौघानपाटा स्थित जिला पुस्तकालय में प्रतिदिन 200 से अधिक युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंचते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा देने के लिए शिक्षा विभाग ने पुस्तकालय परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। लाइब्रेरी निर्माण में एक करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होंगे। अच्छी खबर है कि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को शासन से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। राहत भरी डिजिटल लाइब्रेरी के अस्तित्व में आने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पुस्तकालय पहुंचने वाले युवा आधुनिक संसाधनों के साथ बेहतर तैयारी कर सकेंगे। अब तक पुस्तकालय से कई बार जरूरी किताबें न मिलने पर उन्हें दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। डिजिटल लाइब्रेरी बनने से उन्हें किताबों की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा।- जिला पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बजट अवमुक्त होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिल सके- एचआर कोहली, सीईओ अल्मोड़ा