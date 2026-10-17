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Almora News: चैतन्य देवियों की झांकी के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु

Sat, 17 Oct 2026 01:56 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 17 Oct 2026 01:56 AM IST
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Devotees arrived to catch a glimpse of the tableau of living goddesses.
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की द्वाराहाट शाखा में चैतन्य देवियों की झांकी के चार दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां संतोषी और शिवशक्ति की झांकी के दर्शन किए। सेवा केंद्र संचालिका बीके कंचन दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी गायत्री बहन ने देवियों की महिमा और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान, शांति, शक्ति और पवित्रता का संदेश दिया। कार्यक्रम में ममता भट्ट, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कंचन साह, आशुतोष शाही, विमल शाह, बीके विनीता, बीके सोनी, बीके मंजू, बीके भगवती कांडपाल, तनुजा चौधरी, अनिता चौधरी, ममता बिष्ट, नीतू किरौला और प्रेमा अधिकारी सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया।
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