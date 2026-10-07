Almora News: मोबाइल में आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री मिलने पर निष्पक्ष जांच की मांग

विज्ञापन



ज्ञापन में एक युवक के मोबाइल में आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री की नियमानुसार जांच करने और सामग्री का श्रोत व साझा किए गए लोगों का पता लगाने सहित इसके उपयोग के उद्देश्य की भी जांच करने की मांग की है। बजरंग दल ने कहा कि यदि जांच में किसी युवती को ब्लैकमेल करने, धमकी देने, दबाव बनाने या प्रताड़ित करने के साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। संगठन ने जांच में जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह न रखने तथा युवतियों की पहचान और निजता सुरक्षित रखने की मांग की। उचित कार्रवाई न होने पर शांतिपूर्ण जनजागरूकता अभियान और आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने वालों में बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख अधिवक्ता विजय सिंह सिराड़ी, जिला सह संयोजक वैभव जोशी, पूर्व जिला संयोजक संजय भट्ट, जिला गौरक्षा प्रमुख मुन्ना बिष्ट, पार्षद जगमोहन बिष्ट, छात्र संघ उपाध्यक्ष भास्कर जोशी, इंदर गोस्वामी, गौरव सनवाल आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

अल्मोड़ा। नगर के एक युवक के मोबाइल फोन में युवतियों की फोटो, स्क्रीनशॉट और अन्य आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री पाए जाने के मामले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित मोबाइल फोन की साइबर सेल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों से वैज्ञानिक व निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।