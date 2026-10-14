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Almora News: नवरात्र की धूम के बीच खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़

Wed, 14 Oct 2026 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:52 PM IST
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Crowds throng for shopping amidst the Navratri festivities.
अल्मोड़ा। शारदीय नवरात्र के चलते बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की चहल-पहल बनी हुई है। लोग दुकानों पर पहुंचकर माता रानी के पूजन की सामग्री, फल सहित अन्य जरूरी सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नवरात्र के ठीक बाद दीपावली का त्योहार नजदीक होने के कारण स्थानीय व्यापारियों को भी इस बार बेहतरीन कारोबार होने की बड़ी उम्मीद जगी है।
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बुधवार को सुबह से ही नगर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे लाला बाजार, चौक बाजार, कारखाना बाजार और कचहरी बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। पूजा-पाठ की दुकानों पर माता की चुनरी, नारियल, कलावा, धूप-दीप और फलों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया। इसके साथ ही कपड़ों, बर्तनों की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी मौजूदगी रही। पिछले कुछ समय से सुस्त पड़े व्यापार के बाद, इस त्योहारी सीजन की शुरुआत ने बाजार में नई जान फूंक दी है। व्यवसायी गोपाल सिंह चम्याल का कहना है कि नवरात्र के इस सकारात्मक रुझान से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ा है। चूंकि नवरात्र के फौरन बाद धनतेरस और दीपावली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं, इसलिए सर्राफा, ऑटोमोबाइल और रेडीमेड कपड़ा कारोबारी भी अपने प्रतिष्ठानों के लिए नए स्टॉक की डिमांड दे रहे हैं।
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