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Almora News: कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर दुष्यंत गौतम का फूंका पुतला

Sun, 18 Oct 2026 12:15 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sun, 18 Oct 2026 12:15 AM IST
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Congress members staged a protest and burned an effigy of Dushyant Gautam.
 चौखुटिया में दुष्यंत गौतम का पुतला फूंकते कांग्रेस कार्यकर्ता। स्रोत: स्वयं
चौखुटिया (अल्मोड़ा)। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में प्रदर्शन करते हुए क्रांतिवीर चौराहे पर दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने अंकिता प्रकरण से जुड़े सवालों के घेरे में आए दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर विरोध जताया।
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प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के इस फैसले पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और अस्मिता से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मामला है। ऐसे संवेदनशील समय में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने के बजाय ऐसा फैसला लेना जनता की उम्मीदों पर पानी फेरना है। उन्होंने सरकार से जनता की भावनाओं का सम्मान करने, अंकिता को न्याय दिलाने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जीवन नेगी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना कांडपाल, वीरेंद्र सिंह, आनंद राम, कैलाश गिरी, राजेंद्र कांडपाल और हीरा देवी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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