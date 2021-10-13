Almora News: एलआर साह रोड पर यातायात व्यवस्था में बदलाव

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नगर के स्कूलों के समय में हुए बदलाव के बाद सड़कों पर लगने वाले जाम और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने यातायात प्लान में बदलाव किया है। पुलिस प्रशासन की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक अब एलआर साह रोड पर तय समय सीमा के भीतर चार पहिया वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। पुलिस के अनुसार इस प्रतिबंधित समयावधि के दौरान यातायात का दबाव कम करने के लिए जरूरत के मुताबिक गाड़ियों को दूसरे वैकल्पिक रास्तों से डाइवर्ट (संचालित) किया जाएगा। राहत की बात यह है कि इस तय समय के अलावा बाकी पूरे दिन एलआर साह रोड पर यातायात व्यवस्था पहले की तरह ही सामान्य रूप से चलती रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके ने स्थानीय जनता और वाहन चालकों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।• सुबह 8:30 बजे से 9:45 बजे तक फायर स्टेशन अल्मोड़ा से शिखर तिराहे की ओर चार पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे।• दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक यही प्रतिबंध पूरी तरह लागू रहेगा।