Almora News: अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर डामरीकरण आज से

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अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग पर हॉट मिक्स डामरीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके तहत बुधवार से 20 अक्तूबर तक करबला तिराहे से लेकर जाखन देवी तक डामरीकरण का काम किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के ईई हर्षित गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि कार्य को सुचारु रूप से चलाने और जाम की स्थिति से बचने के लिए 20 अक्तूबर तक इस मार्ग पर वाहनों को पार्क न करें। मार्ग में खड़े सभी वाहनों को तुरंत हटाने की अपील की है ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके।