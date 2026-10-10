Almora News: 13 अक्टूबर को महाजनाक्रोश रैली में उमड़ेगा जनसैलाब, ग्राम प्रधान भी भरेंगे हुंकार

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शनिवार को आंदोलन के नौवें दिन रामगंगा आरती घाट पर धरना-प्रदर्शन जारी रहा। धरनास्थल पर पहुंचे ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने 13 अक्टूबर की रैली में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का भरोसा भी दिलाया। इसी दिन से क्रमिक अनशन भी शुरू किया जाएगा।समिति अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि सात सूत्रीय मांगें क्षेत्र की जनता के हितों से जुड़ी हैं। इनके समाधान के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। उन्होंने आम जनता, ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों से रैली में अधिकाधिक भागीदारी की अपील की। आंदोलनकारियों के लगातार बढ़ते जनसंपर्क अभियान और आगामी रैली को लेकर क्षेत्र में हलचल तेज है। वहां अशोक कुमार, संजय कठायत, जीवन सिंह नेगी, जगत सिंह किरौला, बचे सिंह, लीलाधर मठपाल, किरन नेगी, हीरा सिंह बिष्ट, प्रकाश रावत सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।