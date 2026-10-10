Almora News: जनसंघ काल से भाजपा तक सक्रिय रहे 88 वर्षीय जयदत्त शर्मा का निधन

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जनसंघ के दौर से राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे शर्मा ने अपना जीवन समाजसेवा, शिक्षा और संगठनात्मक कार्यों के लिए समर्पित किया। बीएड डिग्री धारक जयदत्त शर्मा ने स्थानीय लोगों के सहयोग से मनान में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इस विद्यालय में प्रधानाचार्य भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े शर्मा ने ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। जयदत्त शर्मा की सक्रियता और समय की पाबंदी क्षेत्र में उनकी खास पहचान थी। उम्र बढ़ने के बावजूद वह अल्मोड़ा, ताकुला, द्वाराहाट, रानीखेत, सोमेश्वर और कौसानी में आयोजित कार्यक्रमों में पैदल ही पहुंच जाते थे। वह अपने पीछे पत्नी और दो बेटों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार रविवार सुबह मनान स्थित स्थानीय घाट पर किया जाएगा।

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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। सोमेश्वर के वयोवृद्ध भाजपा नेता और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जयदत्त शर्मा का शनिवार को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उम्र के आखिरी पड़ाव तक वह समाजसेवा और संगठन के प्रति समर्पित रहे। उनके निधन से सोमेश्वर क्षेत्र में शोक की लहर है।