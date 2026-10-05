Almora News: ट्रक से 534 टिन अवैध लीसा बरामद, एक गिरफ्तार

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सोमवार सुबह मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिविल सोयम वन प्रभाग की जागेश्वर रेंज, नैनीताल वन प्रभाग की मनोरा रेंज, चंपावत वन प्रभाग के मोरनौला अनुभाग और पुलिस चौकी मोरनौला की संयुक्त टीम ने सीमावर्ती क्षेत्र में घेराबंदी की। इस दौरान ट्रक वाहन संख्या यूके 04 सीबी 01569 को रोककर तलाशी ली गई। वाहन से 534 टिन अवैध लीसा बरामद हुआ।आरोपी की पहचान बलवंत सिंह पुत्र कैलाश सिंह, निवासी गंगोलीहाट के रूप में हुई है। बरामद लीसा और वाहन को धौलादेवी स्थित लीसा डिपो ले जाया गया है। डीएफओ प्रदीप धौलाखंडी ने बताया कि माममले में भारतीय वन अधिनियम की संबंधित धाराओं में वन अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है।