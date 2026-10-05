फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   534 tins of illegal pine resin seized from a truck; one person arrested.

Almora News: ट्रक से 534 टिन अवैध लीसा बरामद, एक गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 11:39 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
534 tins of illegal pine resin seized from a truck; one person arrested.
अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-नैनीताल सीमा पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध लीसा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 534 टिन लीसा बरामद किया है। मोरनौला से शहरफाटक की ओर आ रहे ट्रक से लीसा बरामद हुआ। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।
विज्ञापन

सोमवार सुबह मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिविल सोयम वन प्रभाग की जागेश्वर रेंज, नैनीताल वन प्रभाग की मनोरा रेंज, चंपावत वन प्रभाग के मोरनौला अनुभाग और पुलिस चौकी मोरनौला की संयुक्त टीम ने सीमावर्ती क्षेत्र में घेराबंदी की। इस दौरान ट्रक वाहन संख्या यूके 04 सीबी 01569 को रोककर तलाशी ली गई। वाहन से 534 टिन अवैध लीसा बरामद हुआ।
विज्ञापन

आरोपी की पहचान बलवंत सिंह पुत्र कैलाश सिंह, निवासी गंगोलीहाट के रूप में हुई है। बरामद लीसा और वाहन को धौलादेवी स्थित लीसा डिपो ले जाया गया है। डीएफओ प्रदीप धौलाखंडी ने बताया कि माममले में भारतीय वन अधिनियम की संबंधित धाराओं में वन अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed