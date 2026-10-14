फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   31.72% voter turnout at Pali-Thauli seat; 551 voters cast their votes.

Almora News: पाली-थौली सीट पर 31.72 प्रतिशत मतदान, 551 मतदाताओं ने डाले वोट

Wed, 14 Oct 2026 01:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
31.72% voter turnout at Pali-Thauli seat; 551 voters cast their votes.
रानीखेत(अल्मोड़ा)। भिकियासैंण ब्लॉक की पाली-थौली क्षेत्र पंचायत सीट पर बीते सोमवार को हुए उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। सीट पर पंजीकृत 1738 मतदाताओं में से केवल 551 ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह कुल 31.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। छह प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में होने से मुकाबले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सभी प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव परिणाम 14 अक्तूबर को घोषित किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य पाली-थौली व पूर्व ब्लॉक प्रमुख भिकियासैंण सतीश नैनवाल के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई थी जिस पर उपचुनाव कराया गया। पाली-थौली सीट के अंतर्गत नौघरियां, लछमोला, गंगोड़ा, मटेला, थौली, पाली, डुमडोली आदि ग्राम पंचायतें आती हैं। इससे पहले वर्ष 2025 में हुए चुनाव में 850 से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया था। इस बार मतदाताओं की कम भागीदारी चर्चा का विषय बनी हुई है।
विज्ञापन

ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर भी नजरें

पाली-थौली सीट के परिणाम के बाद भिकियासैंण में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। ऐसे में 14 अक्तूबर को आने वाला परिणाम न केवल प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगा बल्कि क्षेत्र की आगे की राजनीतिक तस्वीर के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed