{"_id":"60117bc78ebc3e08ad1d1dab","slug":"aligarh1611758535","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0923\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0926\u093f\u0935\u0938 \u0915\u0947 \u0905\u0935\u0938\u0930 \u092a\u0930 \u091c\u093f\u0932\u093e \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u090f\u0935\u0902 \u092a\u094d\u0930\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u0923 \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u091f\u0949\u092a\u0930 \u0939\u093f\u092e\u093e\u0928\u0940 \u0915\u094b \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u091a\u093e\u0930\u094d\u092f \u0935 \u0909\u092a \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u0928\u093f\u0926\u0947\u0936\u0915 \u0906\u0908\u092a\u0940\u090f\u0938 \u0938\u094b\u0932\u0902\u0915\u0940 \u0935 \u0905\u0924\u093f\u0925 \u092f\u094b\u0917\u0947\u0936 \u0936\u0930\u094d\u092e\u093e, \u0938\u093e\u0925 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0902\u091a\u093e\u0932\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0940\u0902 \u0921\u093e\u092f\u091f \u092a\u094d\u0930\u0935\u0915\u094d\u0924\u093e \u092e\u094b\u0928\u093f\u0915\u093e \u0917\u0941\u092a\u094d\u0924\u093e\u0964","category":{"title":"Local","title_hn":"\u0932\u094b\u0915\u0932","slug":"local"}}

गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में टॉपर हिमानी को सम्मानित करते प्राचार्य व उप शिक्षा निदेशक आईपीएस सोलंकी व अतिथ योगेश शर्मा, साथ में संचालन करतीं डायट प्रवक्ता मोनिका गुप्ता।

विज्ञापन

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर

कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! Read Now

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

On the occasion of Republic Day, Principal and Deputy Education Director IPS Solanki and guest Yogesh Sharma, along with Diet spokesperson Monica Gupta, honored Topher Himani at the District Education and Training Institute.