{"_id":"60117bbe8ebc3ef91c7c0984","slug":"aligarh1611758526","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0940\u0938\u0940\u090f\u0932\u092c\u0940 \u092a\u092c\u094d\u0932\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0915\u0942\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u094d\u0935\u091c\u093e\u0930\u094b\u0939\u0923 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0917\u093e\u0928 \u0915\u0930\u093e\u0924\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0937\u094d\u0920\u093e \u0906\u0908\u090f\u090f\u0938 \u0915\u0947 \u091a\u0947\u092f\u0930\u092e\u0948\u0928 \u0921\u0940\u0906\u0930 \u092f\u093e\u0926\u0935\u0964","category":{"title":"Local","title_hn":"\u0932\u094b\u0915\u0932","slug":"local"}}

सीसीएलबी पब्लिक स्कूल में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान कराते प्रतिष्ठा आईएएस के चेयरमैन डीआर यादव।

विज्ञापन

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर

कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! Read Now

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

Pratishthan IAS Chairman DR Yadav, hoisting the National Anthem after hoisting the CCLB Public School.