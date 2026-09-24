एशियन गेम्स: 'अगली बार पदक का रंग बदलने की कोशिश करूंगी', लगातार दो रजत जीतने के बाद बोलीं रोशिबिना देवी

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रोशिबिना देवी ने रजत पदक जीतने के बाद कहा, मुझे बहुत खुशी है कि यह भारत का तीसरा पदक है। यह तीसरा एशियन गेम्स मेडल है और आने वाले गेम्स में हम और भी कड़ी तैयारी करेंगे और मेडल का रंग बदलने का लक्ष्य रखेंगे। विज्ञापन एशियन गेम्स 2026 में गुरुवार को नाओरेम रोशिबिना देवी ने यादगार प्रदर्शन किया। मणिपुर की रहने वाली वुशु की इस खिलाड़ी ने 60 किग्रा के सांडा इवेंट में रजत पदक जीता। लगातार तीसरे एशियन गेम्स में उनका यह तीसरा मेडल है। रोशिबिना ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जताई है। रोशिबिना ने 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में कांस्य और 2023 में हांग्झू में हुए एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था। रोशिबिना एशियाई खेलों में वुशु में लगातार तीन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

महिलाओं के 60 किग्रा सांडा इवेंट में मिला पदक

महिलाओं के 60 किग्रा सांडा इवेंट में रोशिबिना देवी ने रजत पदक जीता। रोशिबिना को फाइनल में चीन की झांग शियाओयू से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और परिणामस्वरूप उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। झांग ने टाइटल बाउट में दबदबा बनाया और दोनों राउंड 5-0 से जीतकर मुकाबला 10-0 से अपने नाम कर लिया। 25 साल की इस मणिपुरी एथलीट ने वुशु के कॉम्बैट-स्पोर्ट डिसिप्लिन, सांडा के उसी वेट डिवीजन में दूसरी बार सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने पहले क्वार्टर फाइनल में मकाओ की चू मान सिन को 5-0 से हराकर मेडल पक्का किया था।

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