शूटिंग में आया एक और पदक: परिनाज-अनंत की जोड़ी को मिला कांस्य, मिश्रित स्कीट में कितने अंतर से स्वर्ण से चूके?

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विज्ञापन भारत के अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज धालीवाल ने गुरुवार को एशियन गेम्स की मिश्रित स्कीट टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने अपनी लय को बरकरार रखते हुए छह सीरीज में लगातार प्रगति की, जिसमें वे पहली सीरीज के बाद सात अंक पर थे और इसके बाद क्रमशः 14, 21, 29, 36 और अंत में 44 अंक तक पहुंचे।

निशानेबाजी में आए अब तक आठ पदक

इससे पहले, अनंतजीत और परिनाज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 138 के कुल स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल किया था और अंतिम उपलब्ध स्थान पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। इस कांस्य पदक के साथ ही आइची-नागोया एशियन गेम्स में भारत के निशानेबाजी पदकों की कुल संख्या आठ हो गई है, जिसमें चार रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले बुधवार को भी भारत की पुरुष और महिला स्कीट निशानेबाजी टीमों ने आइची प्रीडेक्चुरल जनरल शूटिंग गैलरी में दो कांस्य पदक अपने नाम किए थे।

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चीन को स्वर्ण और द. कोरिया ने जीता रजत

इस इवेंट में स्वर्ण की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन भारतीय जोड़ी तीसरे स्थान से आगे नहीं बढ़ सकी और उसे तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। अनंत और परिनाज की जोड़ी ने 44 स्कोर किया और कांस्य पर कब्जा जमाया। चीन ने 52 अंकों के साथ स्वर्ण और दक्षिण कोरिया ने 51 के साथ रजत अपने नाम किया। अनंत और परिनाज का यह इस एशियाड में दूसरा पदक रहा। अनंत ने इससे पहले पुरुष स्कीट टीम के साथ और परिनाज ने इससे पहले महिला स्कीट टीम के साथ कांस्य जीता था। यह भारत का 15वां पदक है।

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