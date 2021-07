Wimbledon 2021: नोवाक जोकोविच 10वीं बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे 

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बुधवार को 10वीं बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे। पांच बार के चैंपियन जोकोविच ने हंगरी के मार्टन फुस्कोविक्स को तीनों सेटों में 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। पहला सेट उन्होंने महज 42 मिनट ही जीत लिया। इसके बाद दोनों सेटों में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जोकोविच 41वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। ग्रास कोर्ट पर यह उनकी 100वीं जीत थी। बता दें कि जोकोविच बीते सोमवार (5 जुलाई) को 12वीं बार विंबलडन के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने चिली के क्रिस्टियन गारिन को 1 घंटे 49 मिनट में 6-2, 6-4, 6-2 से हराया था। जोकोविच 50वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे थे।

