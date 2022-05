Women's World Boxing: निखत और मनीषा ने भारत के लिए पक्के किए पदक, सेमीफाइनल में पहुंचीं

महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक पक्का हो गया है। 25 वर्षीय निखत जरीन ने क्वॉर्टर फाइनल में इंग्लैंड की चार्ली डेविसन को एकतरफा मुकाबले में हराया। निखत ने चार्ली के खिलाफ 5-0 के अंतर से जीत हासिल की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। उनकी इस जीत के साथ भारत का एक पदक पक्का हो गया। निखत अपनी प्रतिद्वंदी के खिलाफ पूरे मैच में हावी रहीं और अंत तक दबाव बनाए रखा। वह अब मंगलवार को अगले मुकाबले में उतरेंगी और इस दौरान फाइनल में पहुंचने के लिए जोर लगाएंगी।

WOHOOO! 🤩🥳 🇮🇳’s @nikhat_zareen showed 🔥 prowess of attack and defence to pack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿’s Taylor and secure 1️⃣st medal for 🇮🇳 at the #IBAWWC2022 .

BRILLIANT MANISHA! 👏👏🔝



⚔️ #Manisha (57kg) gave a robust reply to stave of a stiff challenge from 🇲🇳’s Monkhor and confirmed 2️⃣nd medal for 🇮🇳 at the #IBAWWC2022 !



Well done, champ! 👏👏🔥#PunchMeinHaiDum #boxing #IstanbulBoxing pic.twitter.com/aETo9s11jB