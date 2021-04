ओलंपिक में अद्भुत लम्हा: विष्णु सरवनन क्वालीफाई करने वाले दूसरे सेलर बने

विज्ञापन

Many congratulations to Vishnu Saravanan who has qualified for #Tokyo2020 in the Laser Std Class Sailing event ⛵ at the Mussanah Championships.

Many congratulations!!! 👏👏👏#JeetengeOlympics #Sailing @KirenRijiju @Tokyo2020 pic.twitter.com/m5y5tmUrO2— SAIMedia (@Media_SAI) April 8, 2021

भारत पहली बार ओलंपिक में सेलिंग की एक से अधिक स्पर्धा में हिस्सा लेगा क्योंकि विष्णु सरवनन ने गुरुवार को ओमान में एशियाई क्वालीफायर में दूसरे स्थान पर रहते हुए टोक्यो खेलों की लेजर एसटीडी क्लास स्पर्धा के लिए क्वालीफाई कर लिया। बुधवार को नेत्रा कुमानन टोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनी थी, उन्हें मुसानाह ओपन चैंपियनशिप के जरिए लेजर रेडियल स्पर्धा में क्वालीफाई किया। यह प्रतियोगिता एशियाई ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट था।बुधवार तक तीसरे स्थान पर चल रहे सरवनन ने गुरुवार को पदक रेस जीतकर कुल दूसरे स्थान के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया। सरवनन ने थाईलैंड के कीराती बुआलोंग को पछाड़कर ओलंपिक कोटा हासिल किया। सिंगापुर के रेयान लो जुन हान शीर्ष पर रहे। इस चैंपियनशिप के जरिए लेजर क्लास की स्पर्धा से दो सेलर को ओलंपिक में जगह मिली थी।इससे पहले चार मौकों पर दो भारतीय सेलर ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है लेकिन उन्होंने समान स्पर्धा में ऐसा किया था। टोक्यो में भारत एक से अधिक स्पर्धा में हिस्सा लेगा। फारूख तारापोर और ध्रुव भंडारी की जोड़ी ने 1970 में 470 क्लास में हिस्सा लिया था जबकि तारापोर और कैली राव ने 1988 खेलों में इसी स्पर्धा में हिस्सा लिया था। तारापोर ने 1992 में बार्सीलोना में अपने तीसरे ओलंपिक में साइरस कामा के साथ इसी स्पर्धा में हिस्सा लिया। मानव श्राफ और सुमित पटेल ने 2004 एथेंस ओलंपिक में 49ईआर क्लास स्किफ में भाग लिया।