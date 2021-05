जापान: कोविड के बढ़ते मामलों के कारण टोक्यो ओलंपिक मशाल के रूट में किया गया बदलाव

{"_id":"608dca68e92b4d5f733178cb","slug":"tokyo-olympic-torch-route-changed-due-to-increasing-cases-of-coronavirus-in-japan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093e\u092a\u093e\u0928: \u0915\u094b\u0935\u093f\u0921\u00a0\u0915\u0947 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923\u00a0\u091f\u094b\u0915\u094d\u092f\u094b \u0913\u0932\u0902\u092a\u093f\u0915 \u092e\u0936\u093e\u0932 \u0915\u0947\u00a0\u0930\u0942\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"\u0905\u0928\u094d\u092f \u0916\u0947\u0932","slug":"other-sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, टोक्यो Published by: Kuldeep Singh Updated Sun, 02 May 2021 03:08 AM IST