ऋतु फोगाट का मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शानदार डेब्यू, पहले मैच में हासिल की जीत

भारतीय पहलवान ऋतु फोगाट ने शानदार तरीके से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में अपना डेब्यू किया। शनिवार को उनकी पहली फाइट थी। दक्षिण कोरिया की अपनी प्रतिद्वंद्वि पहलवान नेम ही किम उनके सामने टिक नहीं पाईं। ऋति की सबसे बड़ी बहन और दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वालीं पहली भारतीय महिला पहलवान गीता ने ट्विटर पर बधाई दी।

छोटी बहन @PhogatRitu को बहुत-१ बधाई 👏👏🇮🇳 MMA One Championship में अपनी पहली फ़ाइट में जीत के साथ MMA में नयी पारी की शुरुआत करने पर 💪👍 Proud of you ❤️ keep shining girl 🌟💫 pic.twitter.com/hr2KaPXSMC