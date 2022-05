{"_id":"628c75497f47160aac64d8ea","slug":"r-praggnanandhaa-reaches-semifinal-of-chessable-masters-beating-china-s-wei-yi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Chessable Masters: भारत के प्रज्ञानानंद ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, चीन के वी यी को हराया, अब अनीश गिरि से सामना","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"अन्य खेल","slug":"other-sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शक्तिराज सिंह Updated Tue, 24 May 2022 11:33 AM IST