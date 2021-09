VIDEO: नौ साल में पहली जीत, रिकियार्डो ने जीती इटैलियन ग्रां प्री, वर्स्टापेन-हैमिल्टन हुए दुर्घटना का शिकार

गुस्साए वर्स्टापेन ने टीम रेडियो पर कहा, 'जब तुम जगह नहीं छोड़ते तो ऐसा ही होता है।' दोनों ड्राइवर अपनी कार से बाहर निकलकर आये, हालांकि मर्सिडीज के हैमिल्टन ने निकलने में ज्यादा समय लगाया। इस टकराव के बाद दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

Max Verstappen has to sometimes use his head man.

He wasn't gonna make that corner ahead of Lewis Hamilton.

I'll be surprised if there are people out here who will defend this.

Costly and stupid mistake.