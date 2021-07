टोक्यो ओलंपिक: उद्घाटन समारोह में कम से कम होगी भारतीय एथलीटों की भागीदारी

ये है मेरी टीम और ये #Tokyo2020 Olympics में हमारे खिलाड़ियों को cheer करने के लिए #HumaraVictoryPunch



Tag 5 friends/family members to show your support for the

Indian🇮🇳Olympics Team!



I nominate:@KirenRijiju@virendersehwag@akshaykumar@NSaina@vijayshekhar#Cheer4India pic.twitter.com/54UU0gZEp7