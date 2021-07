Tokyo Olympics: ओलंपिक तैयारी पर बोलीं दुती चंद, कहा- बेहतर प्रदर्शन के लिए दिन-रात बहा रही हूं पसीना

टोक्यो ओलंपिक को देखते हुए देश की फर्राटा धाविका दुती चंद इन दिनों जमकर अभ्यास कर रही हैं। दुती को उम्मीद है कि वह आगामी ओलंपिक में भारत को पदक दिलाएंगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के बारे में कहा, मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, मैं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अभ्यास करती हूं, उसके बाद 11 से लेकर 12 बजे तक, जबकि शाम में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कड़ी मेहनत करती हूं।

“My training is going on pretty well. I practice in the morning from 6 am-10 am, 11 am-12 noon, and then from 4 pm-6 pm, I train for approximately six to seven hours daily,” Indian sprinter Dutee Chand said in Bhubaneswar