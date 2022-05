भारत की युवा वेटलिफ्टर हर्षदा शरद गरुड ने इतिहास रच दिया है। हर्षदा ने सोमवार को यूनान के हेराकलियोन में आयोजित आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनीं। हर्षदा ने महिला 45 किग्रा में कुल 153 किग्रा (70 किग्रा और 83 किग्रा) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता और प्रतियोगिता के पहले ही दिन भारत का खाता खोला।

