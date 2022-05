{"_id":"6274b28e2d2eb25c567eca0d","slug":"chess-olympiad-gelfand-and-viswanathan-anand-will-coach-young-chess-players-of-india-11-day-camp-will-be-held-in-chennai","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Chess Olympiad: भारत के युवा शतरंज खिलाड़ियों को कोचिंग देंगे गेलफेंड और विश्वनाथन आनंद, चेन्नई में लगेगा 11 दिन का शिविर","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"अन्य खेल","slug":"other-sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शक्तिराज सिंह Updated Fri, 06 May 2022 11:00 AM IST