बोसफोरस मुक्केबाजी: निखत जरीन और गौरव सोलंकी को कांस्य पदक, दोनों सेमीफाइनल में हारे

इस्तांबुल में जारी बोसफोरस मुक्केबाजी टूर्नामेंट में शनिवार को भारतीय एथलीट्स ने निराश किया। महिलाओं के 51 किग्रा भार वर्ग के सेमीफाइनल में निखत जरीन हारीं तो गौरव सोलंकी को भी 57 किग्रा के सेमीफाइनल में हार मिली। दोनों भारतीय मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। इसी के साथ अब टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई।

🇮🇳@solankigaurav01 and @nikhat_zareen tried hard but couldn't go through at SF of #BosphorusBoxingTournament as they went down against 🇦🇷's Nirco C and 🇹🇷's Busenaz C by 5️⃣-0️⃣ respectively.