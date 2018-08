Many congratulations to our star sprinter & 18yr-old #TOPSAthlete @HimaDas8 for setting a national record of 51s on her way to qualifying for the women’s 400m #Athletics final.#HimaDas #GoForGold @Ra_THORe @afiindia @iaaforg #SAI #IndiaAtAsianGames🇮🇳#AsianGames2018 #KheloIndia pic.twitter.com/fpRRFXWu0m