{"_id":"62855f6d12976b07955298b8","slug":"archery-world-cup-indian-compound-men-archers-stun-south-korea-to-set-up-gold-medal-clash","type":"story","status":"publish","title_hn":"Archery World Cup: कोरिया को हराकर भारतीय टीम तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में, महिलाओं ने जीता कांस्य पदक","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"अन्य खेल","slug":"other-sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रोहित राज Updated Thu, 19 May 2022 02:34 AM IST