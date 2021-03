शूटिंग विश्व कप: ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने ने जीता 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल

दिल्ली के कर्णी सिंह रेंज मे जारी ISSF शूटिंग विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का जबरदस्त खेल जारी है। 20 वर्षीय युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने बुधवार की सुबह 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। भोपाल के ऐश्वर्य ने 462.5 शॉट के साथ पहला स्थान हासिल किया। हंगरी के इस्तवान पेनी दूसरी तो स्टेफिन ऑलसन को कांस्य पदक मिला। इस इवेंट में संजीव राजपूत और नीरज कुमार सरीखे अनुभवी भारतीय निशानेबाज भी थे, जिन्हें छठे और आठवें क्रम से संतोष करना पड़ा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

Aishwary Pratap Singh Tomar wins India’s first medal of competition day six and its a GOLD!!! Wins the Men’s 50M Rifle 3 Positions event at @ISSF_Shooting #WorldCup #NewDelhi 2021 beating world number 1 Istvan Peni of Hungary in a cracking final. Congratulations! #ISSFWorldCup